14:29 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Выход украинской сельхозпродукции на европейский рынок - ВИДЕО

Украинская сельхозпродукция все чаще интересует зарубежных потребителей! В ближайшее время ожидается подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Израилем. Годом ранее подобные договоренности мы уже имели с ЕС и Канадой.

Выход украинской сельхозпродукции на европейский рынок - ВИДЕО

Растущие экспортные показатели говорят сами за себя. Почти на 16,5% больше, до 18 млрд. долл., Украина продала пищевой и сельскохозяйственной продукции в 2017-ом, чем в 2016-ом году.

На какие группы товаров украинского происхождения увеличены квоты, или же совсем отменены при экспорте за границу в рамках Соглашения о ЗСТ. Об этом и другом говорим с Марией Колесник, заместителем директора "ПроАгроГрупп". Сначала посмотрим сюжет, из которого узнаем, насколько конкурентоспособны отечественные производители аграрной продукции по сравнению с европейскими и с какой сельхозпродукцией нам все еще трудно выходить на внешние рынки. И в конце программы новости из мира агробизнеса.


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