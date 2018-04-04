Выход украинской сельхозпродукции на европейский рынок - ВИДЕО

Растущие экспортные показатели говорят сами за себя. Почти на 16,5% больше, до 18 млрд. долл., Украина продала пищевой и сельскохозяйственной продукции в 2017-ом, чем в 2016-ом году.

На какие группы товаров украинского происхождения увеличены квоты, или же совсем отменены при экспорте за границу в рамках Соглашения о ЗСТ. Об этом и другом говорим с Марией Колесник, заместителем директора "ПроАгроГрупп". Сначала посмотрим сюжет, из которого узнаем, насколько конкурентоспособны отечественные производители аграрной продукции по сравнению с европейскими и с какой сельхозпродукцией нам все еще трудно выходить на внешние рынки. И в конце программы новости из мира агробизнеса.