11:10 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Трудовая миграция для Украины уже проблема номер один - ВИДЕО

За последние два года на заработки из-за границу выехал 1миллион 300 тысяч украинцев. Из них вернулась лишь небольшая часть.

Трудовая миграция для Украины уже проблема номер один - ВИДЕО

Данные привел Институт экономики и прогнозирования НАН Украины. Причинами ученые назвали низкие зарплаты, отсутствие работы и неблагоприятные условия труда. Другая интересная статистика: в прошлом году работники перечислили в Украину более 9 млрд. долларов. А это в пять раз больше объема иностранных инвестиций за весь 2017. Только из Польши отправили сумму, составляющую 4% украинского ВВП.

Гость студии — Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству — расскажет, почему украинцам не сидится дома и чем это грозит.


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