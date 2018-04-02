Трудовая миграция для Украины уже проблема номер один - ВИДЕО

Данные привел Институт экономики и прогнозирования НАН Украины. Причинами ученые назвали низкие зарплаты, отсутствие работы и неблагоприятные условия труда. Другая интересная статистика: в прошлом году работники перечислили в Украину более 9 млрд. долларов. А это в пять раз больше объема иностранных инвестиций за весь 2017. Только из Польши отправили сумму, составляющую 4% украинского ВВП.

Гость студии — Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству — расскажет, почему украинцам не сидится дома и чем это грозит.