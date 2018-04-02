Что мешает Украине сделать экономический рывок? - ВИДЕО

По итогам 2017 года, ВВП Украины Fitch оценил в 2%. Между тем, для Украины с этого года стартовал сложный период выплат по старым долгам. А переговоры об очередном транше с главным кредитором Украины — МВФ — в тупике.

Гость студии — Владимир Данько — профессор Международного института менеджмента.