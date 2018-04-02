12:29 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Бизнес под куполом: вызовы современного циркового искусства Украины - ВИДЕО

Цирк — это искусство или бизнес? Много ли людей посещает сегодня цирковые представления? И стоит ли привлекать к ним животных?

Бизнес под куполом: вызовы современного циркового искусства Украины - ВИДЕО

Современное цирковое искусство Украины столкнулось со многими проблемами.

Гость студии — Людмила Шевченко, исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия "Национальный цирк Украины", народная артистка Украины и СССР — расскажет о том, как художники этого жанра встречают вызовы, и о перспективах развития этого вида искусства.


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