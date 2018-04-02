Бизнес под куполом: вызовы современного циркового искусства Украины - ВИДЕО

Гость студии — Людмила Шевченко, исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия "Национальный цирк Украины", народная артистка Украины и СССР — расскажет о том, как художники этого жанра встречают вызовы, и о перспективах развития этого вида искусства.
Но сегодня, мы даем подборку фотографий без глубокой обработки Фотошопом, когда снимок превращается в дизайнерскую картину. Эти работы смотрятся настолько реалистично и одновременно неправдоподобно, что понимаешь, что люди попали в нужное место, в нужное время.