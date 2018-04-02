Бизнес под куполом: вызовы современного циркового искусства Украины - ВИДЕО

В ПР произошли кадровые ротации, - Турчинов Во фракции Партии регионов Украины произошла ротация депутатов.

Потрясающие снимки без обработки фотошопом - ФОТО Но сегодня, мы даем подборку фотографий без глубокой обработки Фотошопом, когда снимок превращается в дизайнерскую картину. Эти работы смотрятся настолько реалистично и одновременно неправдоподобно, что понимаешь, что люди попали в нужное место, в нужное время.

Порошенко надеется на участии приватизации Кувейта в Украине Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Кувейт предложил местным инвесторам принять участие в приватизации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

В карманах рядовых украинцев все меньше и меньше денег - в чем причина? В 2017 года реальные доходы украинских граждан уменьшились на 6 процентов. Об этом передает официальный сайт Госстатистики.