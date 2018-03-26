ОгоЯкіЛюди: цыганский театр "Романс" и интервью с Натальей Валевской - ВИДЕО
Зажигательные танцы, душевное пение, дружеская атмосфера, колорит цыганского театра "Романса" — ОгоЯкіюди не смогли пройти мимо, чтобы не подзарядится энергией этой национальности и узнать много интересного.
Что общего и отличительного между украинцами и цыганами, какие корни цыганского театра, какие цвета преобладает в нарядах и почему — смотрите в нашем репортаже. Далее, ОгоЯкіЛюди направились в гости к Наталье Валевской. Мы говорим о жизни, о творчестве и многом другом, не менее интересном.
Жизнь эстрадных исполнителей, популярных и не очень, зависит от телеэфиров. Есть заветный пропуск в концертные залы, приглашения в телестудии и на программы – горят звезды, нет – гаснут, словно лампочки. Поэтому с главными телевизионными боссами страны надо дружить, а иначе будет так, как у певицы Натальи Валевской и экс-«фабриканта» Паши Ли. Одной не велено появляться на порог Национальной телекомпании Украины, другому объявили войну на «Новом».