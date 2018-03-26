16:32 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОгоЯкіЛюди: цыганский театр "Романс" и интервью с Натальей Валевской - ВИДЕО

Зажигательные танцы, душевное пение, дружеская атмосфера, колорит цыганского театра "Романса" — ОгоЯкіюди не смогли пройти мимо, чтобы не подзарядится энергией этой национальности и узнать много интересного.

ОгоЯкіЛюди: цыганский театр

Что общего и отличительного между украинцами и цыганами, какие корни цыганского театра, какие цвета преобладает в нарядах и почему — смотрите в нашем репортаже. Далее, ОгоЯкіЛюди направились в гости к Наталье Валевской. Мы говорим о жизни, о творчестве и многом другом, не менее интересном.


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