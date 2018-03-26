Что изменится в Украине после принятия закона "О валюте" - ВИДЕО

Как пояснил глава государства, документ призван заменить устаревший валютный декрет от 1993 года.

Законопроект вводит принцип на рынке "разрешается все, что не запрещается". Кроме того, согласно Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, Украина должна адаптировать свое валютное законодательство к нормам ЕС. Гость студии — Михаил Стрельников — независимый банковский эксперт.