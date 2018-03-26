15:14 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Что изменится в Украине после принятия закона "О валюте" - ВИДЕО

Экспертные и медийные круги в Украине активно обсуждают так называемую валютную либерализацию, предусмотренную законом, президент Петр Порошенко внес на рассмотрение в Верховную Раду и обозначил как "срочный".

Что изменится в Украине после принятия закона

Как пояснил глава государства, документ призван заменить устаревший валютный декрет от 1993 года.

Законопроект вводит принцип на рынке "разрешается все, что не запрещается". Кроме того, согласно Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, Украина должна адаптировать свое валютное законодательство к нормам ЕС. Гость студии — Михаил Стрельников — независимый банковский эксперт.

 


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