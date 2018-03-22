10:31 22.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Выращивание нишевых культур - ВИДЕО

В последнее время сельскохозяйственные деятели, кроме выращивания традиционных культур все больше обращают внимание на производство нишевых культур. То ли через своеобразную дань моде, или это дополнительный страховой вариант в случае неурожая основных культур, или этот бизнес прибыльнее, чем выращивание традиционных культур!? 

Выращивание нишевых культур - ВИДЕО

Об этом говорим с гостем программы Юрием Демцюрой, руководителем хозяйства, которое занимается выращиванием нишевых культур. Но сначала сюжет о наиболее инвестиционно привлекательных направлениях деятельности в аграрной сфере. И традиционно в конце выпуска новости агробизнеса!


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