Выращивание нишевых культур - ВИДЕО

В последнее время сельскохозяйственные деятели, кроме выращивания традиционных культур все больше обращают внимание на производство нишевых культур. То ли через своеобразную дань моде, или это дополнительный страховой вариант в случае неурожая основных культур, или этот бизнес прибыльнее, чем выращивание традиционных культур!?