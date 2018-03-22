Выращивание нишевых культур - ВИДЕО

В последнее время сельскохозяйственные деятели, кроме выращивания традиционных культур все больше обращают внимание на производство нишевых культур. То ли через своеобразную дань моде, или это дополнительный страховой вариант в случае неурожая основных культур, или этот бизнес прибыльнее, чем выращивание традиционных культур!?
Об этом говорим с гостем программы Юрием Демцюрой, руководителем хозяйства, которое занимается выращиванием нишевых культур. Но сначала сюжет о наиболее инвестиционно привлекательных направлениях деятельности в аграрной сфере. И традиционно в конце выпуска новости агробизнеса!