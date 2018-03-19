Продолжается эпопея с противостоянием Нафтогаза и Газпрома - ВИДЕО
Президент Петр Порошенко призвал Европу отказаться от Северного Потока-2. Между тем, Газпром подал апелляцию в Стокгольмский арбитраж по делу поставок. И собирается обжаловать еще и решение по транзиту.
Гость студии — Олег Гавриш — эксперт по вопросам энергетики.
"Газпром" начал расторжение договоров на поставку и транзит газа, подав "документы о разводе" с "Нафтогазом". Такой шаг, очевидно, должен принудить ЕС к строительству газопровода, пишет на страницах Der Standard Андре Баллен.