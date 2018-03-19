12:10 19.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Представители бизнеса активно обсуждают тему "налоговой амнистии в Украине", - ВИДЕО

На этой неделе в Украине активно обсуждают тему налоговой амнистии. Инициативу предложил президент Петр Порошенко. Мол, нужно дать возможность каждому украинцу зарегистрировать так называемую нулевую декларацию, уплатить соответствующий налог и инвестировать в украинскую экономику. 

Представители бизнеса активно обсуждают тему

Напомним, в прошлом году Киев присоединился к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе по противодействию уклонению от уплаты налогов. И Украина обязалась внедрить минимальный стандарт этого плана.

Гость студии — Сергей Буханец — эксперт по вопросам экономики.


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