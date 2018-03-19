Представители бизнеса активно обсуждают тему "налоговой амнистии в Украине", - ВИДЕО

Напомним, в прошлом году Киев присоединился к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе по противодействию уклонению от уплаты налогов. И Украина обязалась внедрить минимальный стандарт этого плана.

Гость студии — Сергей Буханец — эксперт по вопросам экономики.