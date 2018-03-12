ОгоЯкіЛюди: Chance Travel Awards, свято від Cosmo Lady та презентація дитячих брендів
В Киеве прошла Chance Travel Awards — ежегодная международная премия в области luxury travel.
Что дает это мероприятие для Украины и ее народа, а также что необходимо сделать, чтобы достигнуть статуса VIP — узнайте в нашем репортаже. Кроме того, Ольга Фреймут расскажет, где бы она хотела работать и провести свою старость. Cosmo Lаdy устроила для своих друзей праздник "Дочекаюся весни". Что нового для своих читателей готовит издание, какие самые популярные рубрики в популярном журнале — узнавала наша ОгоЯкаВедуча. В конце программы,мы представим вам репортаж с презентации детских брендов.
Модельер обещает сделать красивой каждую украинскую женщину. А насколько доступно купить такую одежду, какова мотивации женщине к стремлению быть всегда красивой, в чем индивидуальность новой коллекции от Юлии Сухоруковой — об этом и не только экслюзивно с показа коллекции.