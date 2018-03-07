В Украине бушует африканская чума свиней - ВИДЕО

С начала нынешнего — уже зафиксировано более 3 десятка. Если такая тенденция продолжится, отечественное свиноводство понесет убытки в 4 млрд. гривен и потеряет больше 1 млн поголовья свиней. Кроме этого, как отмечают эксперты, существуют опасения, что вслед за законом о запрете молока от населения, введут запрет и на домашнее мясо. Как все это повлияет на свинарную отрасль в целом будем говорить с Богданом Андрющенко. Но сначала сюжет на эту тему, а именно о том, какие рынки сбыта закрылись для отечественной свинины в связи с АЧС в Украине, как хозяйствам уберечься от вспышки этой болезни и от чего будет зависеть рентабельность свинарного бизнеса в 2018 году. И традиционно, в конце программы последние новости из мира агробизнеса.