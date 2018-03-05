ОгоЯкіЛюди: презентація кліпу XL-Deluxe, благодійний спортивний захід - ВИДЕО

Итак, как удается удачно совмещать разные сферы жизни с благотворительностью, с какого возраста начали свою карьеру именитые спортсмены страны и на каком месте спорт в жизни публичных людей — об этом и многом другом, в нашем репортаже. На днях, XL-Deluxe презентовал новый клип на песню "Только с ней".

О чем клип, о ком поет исполнитель и другие интересные моменты презентации — рассказываем в сюжете.