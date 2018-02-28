15:55 28.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ближайшие будущие украинской ГТС - ВИДЕО

На данный момент украинская власть выбирает зарубежную компанию, которая модернизирует и будет управлять украинской газотранспортной системой. 

Ближайшие будущие украинской ГТС - ВИДЕО

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. На данный момент, отечественную ГТС передали в управление Министерства энергетики. Впоследствии, передадут — вновь созданной компании "Магистральные газопроводы Украины".
До этого, Кабинет министров одобрил документ об отделении от Нафтогаза функции транспортировки и хранения газа. Между тем, Россия строит Северный Поток-2 и Турецкий Поток.
Напомним, эти проекты считают прямой угрозой для украинской ГТС.
Гость студии — Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики — расскажет более подробно о будущем отечественной газотранспортной системы.


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