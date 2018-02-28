Ближайшие будущие украинской ГТС - ВИДЕО

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. На данный момент, отечественную ГТС передали в управление Министерства энергетики. Впоследствии, передадут — вновь созданной компании "Магистральные газопроводы Украины".

До этого, Кабинет министров одобрил документ об отделении от Нафтогаза функции транспортировки и хранения газа. Между тем, Россия строит Северный Поток-2 и Турецкий Поток.

Напомним, эти проекты считают прямой угрозой для украинской ГТС.

Гость студии — Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики — расскажет более подробно о будущем отечественной газотранспортной системы.