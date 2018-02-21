В Украине завершает работу техническая миссия Международного валютного фонда - ВИДЕО

Глава представительства фонда в Украине Йоста Люнгман подчеркнул — организация выделит пятый транш кредита, если Киев согласится на условия по повышению цен на газ для населения и создание Антикоррупционного суда — в редакции МВФ. Напомним, кредитную программу согласовали на 4 года. Ее срок истекает в марте следующего года. Общий объем пакета — 17,5 миллиардов долларов. Из них Украина — получила 8 миллиардов 700 миллионов.

Гость студии — Андрей Вигиринский, эксперт по вопросам экономики — расскажет больше о дальнейших перспективах сотрудничества с МВФ.