13:32 21.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине завершает работу техническая миссия Международного валютного фонда - ВИДЕО

Ревизоры не выносят оценку, а только обсуждают с украинской стороной перспективы сотрудничества. 

В Украине завершает работу техническая миссия Международного валютного фонда - ВИДЕО

Глава представительства фонда в Украине Йоста Люнгман подчеркнул — организация выделит пятый транш кредита, если Киев согласится на условия по повышению цен на газ для населения и создание Антикоррупционного суда — в редакции МВФ. Напомним, кредитную программу согласовали на 4 года. Ее срок истекает в марте следующего года. Общий объем пакета — 17,5 миллиардов долларов. Из них Украина — получила 8 миллиардов 700 миллионов.
Гость студии — Андрей Вигиринский, эксперт по вопросам экономики — расскажет больше о дальнейших перспективах сотрудничества с МВФ.

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