Open Case: в чем достоинства и в чем недостатки рынка семян?
Стартовал 3 сезон программы Open Case с Натальей Церковниковой с открытия агрокейса, который вещает о рынке семян.
В частности, речь идет о таких вопросах как: плюсы и минусы отечественной селекции, проблемы импортозависимости, государственная поддержка сектора, неурегулированные законодательные вопросы, тормозящие развитие украинского семенного рынка, вопросы сертификации и контроля, риски при покупке некачественных семян.
Гость студии — Глеб Коваленко, директор по продажам и маркетингу компании МАИС.
Эксперт — Роман Граб, заместитель генерального директора УКАБ по взаимодействию с органами государственной власти.