13:39 07.02.2018 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Агробизнес за 6 февраля - ВИДЕО

Государственная поддержка аграрного сектора на 2018 год вызвала много спорных вопросов у аграриев и профильных ассоциаций. 

Агробизнес за 6 февраля - ВИДЕО

Специалисты считают необоснованной поддержку животноводческой отрасли.

Гость студии — Михаил Соколов, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета. С ним мы говорим о государственной поддержке агропромышленного комплекса — 2018. Актуальные новости в сфере аграрсного комплекса.

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