13:39 07.02.2018 | Акцент | НовостиНовости Украины 100185956:labazovych
Агробизнес за 6 февраля - ВИДЕО
Государственная поддержка аграрного сектора на 2018 год вызвала много спорных вопросов у аграриев и профильных ассоциаций.
Специалисты считают необоснованной поддержку животноводческой отрасли.
Гость студии — Михаил Соколов, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета. С ним мы говорим о государственной поддержке агропромышленного комплекса — 2018. Актуальные новости в сфере аграрсного комплекса.
Украинские Авиалинии Антонова приняли непосредственное участие в подготовке запуска новой ракеты-носителя компании SpaceX, запуск которой состоялся во вторник, 6 февраля, с космодрома на мысе Канаверал.