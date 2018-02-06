15:15 06.02.2018 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Гривна начала заметно укрепляться - ВИДЕО

В начале этой недели гривна начала заметно укрепляться после нескольких недель существенного проседания. НБУ даже вышел на межбанк с предложением покупки валюты.

Гривна начала заметно укрепляться - ВИДЕО

Между тем, до сих пор неизвестна судьба дальнейшего сотрудничества с МВФ. Вырос и государственный долг — составив к концу 2017 более 76 млрд. долларов или более двух триллионов гривен. Кроме того, с этого года стартуют существенные выплаты по внешним займам.

Гость студии — Сергей Буханец, экономический эксперт. Он расскажет о том, что будет дальше с гривной.

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