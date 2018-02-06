Гривна начала заметно укрепляться - ВИДЕО

Между тем, до сих пор неизвестна судьба дальнейшего сотрудничества с МВФ. Вырос и государственный долг — составив к концу 2017 более 76 млрд. долларов или более двух триллионов гривен. Кроме того, с этого года стартуют существенные выплаты по внешним займам.

Гость студии — Сергей Буханец, экономический эксперт. Он расскажет о том, что будет дальше с гривной.