13:11 22.01.2018 | Акцент | НовостиНовости Украины 100184709:labazovych
2018 год рынок нефти начал с ценового максимума
Стоимость барреля достигла 70 долларов. Затем цены начали колебаться в сторону понижения. Вместе с тем, все больше новостей раздается из сектора зеленой энергетики.
Страны-участницы Парижского договора не оставляют надежд на его реализацию несмотря на выход из него США. Автомобильные концерны один за другим объявляют выпуск экологических моделей. Крупные страны заявляют о планах сократить выбросы углекислого газа. Гость студии — Геннадий Рябцев, эксперт в области энергетики — расскажет более подробно о рынках энергетики.