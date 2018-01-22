13:11 22.01.2018 | Акцент | Новости     Новости Украины
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2018 год рынок нефти начал с ценового максимума

Стоимость барреля достигла 70 долларов. Затем цены начали колебаться в сторону понижения. Вместе с тем, все больше новостей раздается из сектора зеленой энергетики. 

2018 год рынок нефти начал с ценового максимума

Страны-участницы Парижского договора не оставляют надежд на его реализацию несмотря на выход из него США. Автомобильные концерны один за другим объявляют выпуск экологических моделей. Крупные страны заявляют о планах сократить выбросы углекислого газа. Гость студии — Геннадий Рябцев, эксперт в области энергетики — расскажет более подробно о рынках энергетики.

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