2018 год рынок нефти начал с ценового максимума

Акцент подводит итоги 2017го года С гостем студии — Андреем Вигиринским, экономическим экспертом, мы поговорим о том, каким он был для отечественной экономики, оправдались ли ожидания правительства и экспертов.

В акватории Китая потушили нефтяной танкер Иранский танкер "Sanchi", который ранее затонул в водах Китая. Об этом передает Центральный телеканал Китая (CCTV).

Brent торгуется на уровне 64,46 долл. за баррель Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром, 21 декабря, упали в цене до 64,46 доллара за баррель.