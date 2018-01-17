13:15 17.01.2018 | Акцент | НовостиНовости Украины 100184346:labazovych
Агробизнес за 16 января - ВИДЕО
Согласно реформе в аграрном секторе, в связи с введением европейских санитарно-гигиенических стандартов, с 1 января перерабатывающие предприятия должны были покупать молоко только в специализированных фермерских хозяйствах.
Но на данный момент изменения отсрочили до 1 июля 2018 года.
В тоже время, эксперты утверждают, что запрет молока от обыкновенного человека, может уменьшить доходы сельского населения и повлиять на решение отдать животное на убой. С другой стороны это может стать стимул для улучшения качества продукта.
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