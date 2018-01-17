Агробизнес за 16 января - ВИДЕО

Но на данный момент изменения отсрочили до 1 июля 2018 года.

В тоже время, эксперты утверждают, что запрет молока от обыкновенного человека, может уменьшить доходы сельского населения и повлиять на решение отдать животное на убой. С другой стороны это может стать стимул для улучшения качества продукта.