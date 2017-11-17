12:13 17.11.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Рынок украинской недвижимости: "Пациент скорее жив чем мертв" - ВИДЕО

В этой программе говорим об украинской недвижимости. В частности, — жилой. По оценкам специалистов, ситуация остаётся непростой. 

Рынок украинской недвижимости:

Предложение превышает спрос, застройщики, для того, чтобы удешевить свои квадратные метры, экономят практически на всём, а количество махинаций на рынке увеличивается. Впрочем, не всё так печально. В Одессе, Харькове, Львове и, конечно, в Киеве, активность покупателей остаётся весьма высокой. Кроме того, продолжает расти сегмент аренды.

Гость студии – Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.


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