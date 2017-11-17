12:13 17.11.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100179329:labazovych
Рынок украинской недвижимости: "Пациент скорее жив чем мертв" - ВИДЕО
В этой программе говорим об украинской недвижимости. В частности, — жилой. По оценкам специалистов, ситуация остаётся непростой.
Предложение превышает спрос, застройщики, для того, чтобы удешевить свои квадратные метры, экономят практически на всём, а количество махинаций на рынке увеличивается. Впрочем, не всё так печально. В Одессе, Харькове, Львове и, конечно, в Киеве, активность покупателей остаётся весьма высокой. Кроме того, продолжает расти сегмент аренды.
Украинской экономике прогнозируют в этом году рост ВВП в 2% и плюс 3% в 2018 году. По уверению чиновников, кризис преодолен. Экономические же эксперты такого оптимизма не разделяют. Говорят, что ожидаемый рост ничтожен, и чтобы подняться, его мало.