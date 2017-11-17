Рынок украинской недвижимости: "Пациент скорее жив чем мертв" - ВИДЕО

Предложение превышает спрос, застройщики, для того, чтобы удешевить свои квадратные метры, экономят практически на всём, а количество махинаций на рынке увеличивается. Впрочем, не всё так печально. В Одессе, Харькове, Львове и, конечно, в Киеве, активность покупателей остаётся весьма высокой. Кроме того, продолжает расти сегмент аренды.

Гость студии – Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.