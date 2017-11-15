Экономика: ожидание и реальность - ВИДЕО

Впрочем, экономические эксперты настроены куда менее оптимистично. Говорят, что нынешний рост экономики в пределах статистической погрешности, и для того, чтобы достичь хотя бы докризисного уровня, этого крайне недостаточно.

Гость студии – Олег Журавлёв, эксперт по вопросам экономики.