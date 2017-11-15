11:19 15.11.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100179106:labazovych
Экономика: ожидание и реальность - ВИДЕО
Украина достигла экономического роста в условиях кризиса и торговой блокады — рапортует президент Пётр Порошенко, а премьер-министр Владимир Гройсман убеждён, что вскоре мы можем стать одной из самых успешных экономик на континенте.
Впрочем, экономические эксперты настроены куда менее оптимистично. Говорят, что нынешний рост экономики в пределах статистической погрешности, и для того, чтобы достичь хотя бы докризисного уровня, этого крайне недостаточно.
Гость студии – Олег Журавлёв, эксперт по вопросам экономики.