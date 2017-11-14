ОгоЯкіЛюди: коллекция одежды от Юлии Сухоруковой и премьера украинско-грузинского мюзикла "Ханума" - ВИДЕО

В Киевском национальном академическом театре оперетты прошла презентация грузинского мюзик5ла на украинском языке "Ханума". О том, как формировалась команда, как проходила работа над созданием такого микса, как проходит сотрудничество с грузинами, учитывая ихний менталитет, а также о многом другом в эксклюзиве от ОгоЯкіЛюди: коллекция одежды от Юлии Сухоруковой и премьера украинско-грузинского мюзикла "Ханума".