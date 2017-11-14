14:14 14.11.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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ОгоЯкіЛюди: коллекция одежды от Юлии Сухоруковой и премьера украинско-грузинского мюзикла "Ханума" - ВИДЕО

Модельер обещает сделать красивой каждую украинскую женщину. А насколько доступно купить такую одежду, какова мотивации женщине к стремлению быть всегда красивой, в чем индивидуальность новой коллекции от Юлии Сухоруковой — об этом и не только экслюзивно с показа коллекции.

ОгоЯкіЛюди: коллекция одежды от Юлии Сухоруковой и премьера украинско-грузинского мюзикла

В Киевском национальном академическом театре оперетты прошла презентация грузинского мюзик5ла на украинском языке "Ханума". О том, как формировалась команда, как проходила работа над созданием такого микса, как проходит сотрудничество с грузинами, учитывая ихний менталитет, а также о многом другом в эксклюзиве от ОгоЯкіЛюди: коллекция одежды от Юлии Сухоруковой и премьера украинско-грузинского мюзикла "Ханума".


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