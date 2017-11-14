Инфляция в Украине растёт намного быстрее, чем ожидалось - ВИДЕО

Премьер – министр Владимир Гройсман объясняет это ростом экономики. В частности, увеличением объёмов экспорта. При этом отмечает, что в следующем году, инфляция замедлится. Кроме того, глава правительства убеждён, что Украина -может стать одной из наиболее успешных экономик на континенте.

Гость студии – Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, в прошлом – министр экономики, сейчас – независимый финансовый эксперт. С ним мы более подробно поговорим о наших экономических реалиях и ближайших перспективах.