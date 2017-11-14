13:15 14.11.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Инфляция в Украине растёт намного быстрее, чем ожидалось - ВИДЕО

В сентябре, инфляция составила почти 16,5% — по сравнению с таким же периодом прошлого года. А по итогам 2017 года, будет не 9%, как прогнозировалось ранее, а свыше 12-ти. Такие данные приводят в Национальном банке Украины.

Инфляция в Украине растёт намного быстрее, чем ожидалось - ВИДЕО

Премьер – министр Владимир Гройсман объясняет это ростом экономики. В частности, увеличением объёмов экспорта. При этом отмечает, что в следующем году, инфляция замедлится. Кроме того, глава правительства убеждён, что Украина -может стать одной из наиболее успешных экономик на континенте.

Гость студии – Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, в прошлом – министр экономики, сейчас – независимый финансовый эксперт. С ним мы более подробно поговорим о наших экономических реалиях и ближайших перспективах.


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