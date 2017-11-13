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ОгоЯкіЛюди: коллекция одежды от Юлии Сухоруковой и премьера украинско-грузинского мюзикла "Ханума"

Модельер обещает сделать красивой каждую украинскую женщину. А насколько доступно купить такую одежду, какова мотивации женщине к стремлению быть всегда красивой, в чем индивидуальность новой коллекции от Юлии Сухоруковой — об этом и не только экслюзивно с показа коллекции.

ОгоЯкіЛюди: коллекция одежды от Юлии Сухоруковой и премьера украинско-грузинского мюзикла

В Киевском национальном академическом театре оперетты прошла презентация грузинского мюзик5ла на украинском языке "Ханума".

О том, как формировалась команда, как проходила работа над созданием такого микса, как проходит сотрудничество с грузинами, учитывая ихний менталитет, а также о многом другом в эксклюзиве от ОгоЯкіЛюди: коллекция одежды от Юлии Сухоруковой и премьера украинско-грузинского мюзикла "Ханума".


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  • Модельер обещает сделать красивой каждую украинскую женщину. А насколько доступно купить такую одежду, какова мотивации женщине к стремлению быть всегда красивой, в чем индивидуальность новой коллекции от Юлии Сухоруковой — об этом и не только экслюзивно с показа коллекции.

  • «Сынок, поехали на крылышки!». Именно так говорит Виктор Павлик, когда хочет увидеть своего сына Александра. А после слов о походке девушек Тараса Копила, Ирина Ратушная сказала : «Оо, да я гарцую как лошадка». Не переживайте, «ОгоЯкіЛюди! з Іриною Ратушною» не были на скачках, где гонял табун лошадей. Они побывали на показе мод от Imprezza fashion-studio. Кстати, на этот вечер Ирина немного сменила профессию. Интересно на какую — смотрите. Ой, чуть не забыли..Девушки, рыдайте крокодильими слезами. Завидный жених — хореограф Андрей Царь женится. Но не стоит отчаиваться, прекрасные дамы. «ОгоЯкіЛюди!з Іриною Ратушною» познакомит вас еще с множеством интересных людей, которые впечатлят вас своей харизмой и особенностью.
 
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