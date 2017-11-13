ОгоЯкіЛюди: коллекция одежды от Юлии Сухоруковой и премьера украинско-грузинского мюзикла "Ханума"

Модельер обещает сделать красивой каждую украинскую женщину. А насколько доступно купить такую одежду, какова мотивации женщине к стремлению быть всегда красивой, в чем индивидуальность новой коллекции от Юлии Сухоруковой — об этом и не только экслюзивно с показа коллекции.

«Сынок, поехали на крылышки!». Именно так говорит Виктор Павлик, когда хочет увидеть своего сына Александра. А после слов о походке девушек Тараса Копила, Ирина Ратушная сказала : «Оо, да я гарцую как лошадка». Не переживайте, «ОгоЯкіЛюди! з Іриною Ратушною» не были на скачках, где гонял табун лошадей. Они побывали на показе мод от Imprezza fashion-studio. Кстати, на этот вечер Ирина немного сменила профессию. Интересно на какую — смотрите. Ой, чуть не забыли..Девушки, рыдайте крокодильими слезами. Завидный жених — хореограф Андрей Царь женится. Но не стоит отчаиваться, прекрасные дамы. «ОгоЯкіЛюди!з Іриною Ратушною» познакомит вас еще с множеством интересных людей, которые впечатлят вас своей харизмой и особенностью.