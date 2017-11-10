14:21 10.11.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Open Case с Натальей Церковниковой за 9 ноября

Открывается кейс "Персоны агробизнеса" и говорим с гостем студии: Рафаэл Гороян — основатель и собственник группы компаний Prometey Group — рассказывает о своей компании и ее целях на рынке.

Open Case с Натальей Церковниковой за 9 ноября

Как работается отечественной аграрной компании в нынешних условиях, насколько украинское государство обеспечено аграрной инфраструктурой, каковы основные проблемы в фермерском хозяйстве — об этом и не только в свежем выпуске Open Case с Натальей Церковниковой.


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