14:21 10.11.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100178713:labazovych
Open Case с Натальей Церковниковой за 9 ноября
Открывается кейс "Персоны агробизнеса" и говорим с гостем студии: Рафаэл Гороян — основатель и собственник группы компаний Prometey Group — рассказывает о своей компании и ее целях на рынке.
Как работается отечественной аграрной компании в нынешних условиях, насколько украинское государство обеспечено аграрной инфраструктурой, каковы основные проблемы в фермерском хозяйстве — об этом и не только в свежем выпуске Open Case с Натальей Церковниковой.