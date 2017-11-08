11:19 08.11.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100178459:labazovych
Пенсионная реформа и рынок труда - ВИДЕО
Три человека на одно место. Нехватка квалифицированного рабочего персонала, переизбыток юристов и топ-менеджеров. Наибольшие запросы по зарплатам у столичных соискателей и отток рабочей силы из западных регионов.
Таковы основные итоги третьего квартала по рынку труда. Соответствующее исследование проводил кадровый портал "HeadHunter Украина".
Кроме того, рынок в ожидании результатов недавно принятой пенсионной реформы, первые из которых могут появиться уже в следующем году.
Гость студии – Елена Гапич, директор консалтинговой компании в сфере управления персоналом "Right people management" — расскажет о ключевых тенденциях украинского рынка труда, а также, о том, как на него может повлиять пенсионная реформа.
Украина вошла в десятку экспортеров пищевой продукции в Европейский союз. Сами европейские чиновники утверждают, что сам экспорт в первом полугодии увеличился на 25%, в значительной степени благодаря Соглашению об ассоциации.