Пенсионная реформа и рынок труда - ВИДЕО

Таковы основные итоги третьего квартала по рынку труда. Соответствующее исследование проводил кадровый портал "HeadHunter Украина".

Кроме того, рынок в ожидании результатов недавно принятой пенсионной реформы, первые из которых могут появиться уже в следующем году.

Гость студии – Елена Гапич, директор консалтинговой компании в сфере управления персоналом "Right people management" — расскажет о ключевых тенденциях украинского рынка труда, а также, о том, как на него может повлиять пенсионная реформа.