11:19 08.11.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Пенсионная реформа и рынок труда - ВИДЕО

Три человека на одно место. Нехватка квалифицированного рабочего персонала, переизбыток юристов и топ-менеджеров. Наибольшие запросы по зарплатам у столичных соискателей и отток рабочей силы из западных регионов.

Пенсионная реформа и рынок труда - ВИДЕО

Таковы основные итоги третьего квартала по рынку труда. Соответствующее исследование проводил кадровый портал "HeadHunter Украина".

Кроме того, рынок в ожидании результатов недавно принятой пенсионной реформы, первые из которых могут появиться уже в следующем году.
Гость студии – Елена Гапич, директор консалтинговой компании в сфере управления персоналом "Right people management" — расскажет о ключевых тенденциях украинского рынка труда, а также, о том, как на него может повлиять пенсионная реформа.


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