Металлургические падения: причины и возможные последствия - ВИДЕО

Показатели упали до уровня двадцатилетней давности и печалит тот факт, что всё это происходит на фоне высоких мировых цен на сталь.

Гость студии – Сергей Грищенко, экс-заместитель министра промышленной политики Украины – расскажет почему складывается такая ситуация и есть ли перспективы у сферы, которая обеспечивала треть валютных поступлений в страну.