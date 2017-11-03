10:54 03.11.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Металлургические падения: причины и возможные последствия - ВИДЕО

Металлургия — ключевая отрасль украинской экономики, которая находится в критическом состоянии.

Металлургические падения: причины и возможные последствия - ВИДЕО

Показатели упали до уровня двадцатилетней давности и печалит тот факт, что всё это происходит на фоне высоких мировых цен на сталь.

Гость студии – Сергей Грищенко, экс-заместитель министра промышленной политики Украины – расскажет почему складывается такая ситуация и есть ли перспективы у сферы, которая обеспечивала треть валютных поступлений в страну.


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