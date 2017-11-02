Украинцы стали больше зарабатывать - ВИДЕО

В свою очередь, в Государственной фискальной службе, ссылаясь на результаты проверок, проведённых с начала года, говорят о том, что 60% украинских предпринимателей, при выплате зарплаты своим сотрудникам, нарушают закон. Предприниматели же, в свою очередь, стали чаще жаловаться на необоснованные проверки и обыски. В офисе бизнес-омбудсмена отмечают: особенно много их было в последние три месяца.

Гость студии – Юлия Дроговоз, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.