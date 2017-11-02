14:50 02.11.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
100177996:labazovych

Украинцы стали больше зарабатывать - ВИДЕО

Согласно данным Государственной службы статистики, реальная зарплата в сентябре увеличилась на 17,3% — по сравнению с сентябрём 2016 года и на одну 1,3% — в сравнении с августом 2017 года.

Украинцы стали больше зарабатывать - ВИДЕО

В свою очередь, в Государственной фискальной службе, ссылаясь на результаты проверок, проведённых с начала года, говорят о том, что 60% украинских предпринимателей, при выплате зарплаты своим сотрудникам, нарушают закон. Предприниматели же, в свою очередь, стали чаще жаловаться на необоснованные проверки и обыски. В офисе бизнес-омбудсмена отмечают: особенно много их было в последние три месяца.

Гость студии – Юлия Дроговоз, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив