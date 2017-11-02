14:50 02.11.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100177996:labazovych
Украинцы стали больше зарабатывать - ВИДЕО
Согласно данным Государственной службы статистики, реальная зарплата в сентябре увеличилась на 17,3% — по сравнению с сентябрём 2016 года и на одну 1,3% — в сравнении с августом 2017 года.
В свою очередь, в Государственной фискальной службе, ссылаясь на результаты проверок, проведённых с начала года, говорят о том, что 60% украинских предпринимателей, при выплате зарплаты своим сотрудникам, нарушают закон. Предприниматели же, в свою очередь, стали чаще жаловаться на необоснованные проверки и обыски. В офисе бизнес-омбудсмена отмечают: особенно много их было в последние три месяца.
Гость студии – Юлия Дроговоз, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.
Ажиотаж вокруг биометрических паспортов, очереди на границах и 236 тысяч счастливчиков, которые уже ощутили преимущества Европы без границ. Таковы результаты первых ста дней безвизового режима для Украины.