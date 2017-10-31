14:51 31.10.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100177776:labazovych
Потребительские цены в Украине продолжают расти - ВИДЕО
На 2 процента больше в сентябре и почти 16 с половиной, если сравнивать с таким же периодом прошлого года.
Премьер — министр Владимир Гройсман объясняет это ростом экономики, а также, увеличением экспорта. Попутно замечая, что в следующем году, инфляция замедлится, что дальше цитата – "Также является естественным процессом".
Гость студии – Всеволод Степанюк, экономический эксперт.