14:51 31.10.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Потребительские цены в Украине продолжают расти - ВИДЕО

На 2 процента больше в сентябре и почти 16 с половиной, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. 

Потребительские цены в Украине продолжают расти - ВИДЕО

Премьер — министр Владимир Гройсман объясняет это ростом экономики, а также, увеличением экспорта. Попутно замечая, что в следующем году, инфляция замедлится, что дальше цитата – "Также является естественным процессом".

Гость студии – Всеволод Степанюк, экономический эксперт.


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