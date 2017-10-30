11:58 30.10.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Украина занимает 20-е место в мире по площади органических угодий - ВИДЕО

Украина занимает 20 место по площадям, отведенными под выращивание органичной продукции. Эксперты утверждают, что объемы производства могут значительно увеличены.

Украина занимает 20-е место в мире по площади органических угодий - ВИДЕО

Гость студии — Денис Марчук, эксперт по аграрным вопросам — расскажет о том, какая ситуация на рынке безопасности продуктов,а также, решит ли проблему безопасности пищевых продуктов на полках магазинов, внедрение в систему ХАСПП.

Американский фермер вырастил самую большую в мире морковку. Ее вес — 10 килограммов.


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