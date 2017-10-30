Украина занимает 20-е место в мире по площади органических угодий - ВИДЕО Украина занимает 20 место по площадям, отведенными под выращивание органичной продукции. Эксперты утверждают, что объемы производства могут значительно увеличены. Гость студии — Денис Марчук, эксперт по аграрным вопросам — расскажет о том, какая ситуация на рынке безопасности продуктов,а также, решит ли проблему безопасности пищевых продуктов на полках магазинов, внедрение в систему ХАСПП. Американский фермер вырастил самую большую в мире морковку. Ее вес — 10 килограммов.

Агроновости Денис Марчук органичная продукция Твитнуть

Агроновости за 29 сентября Всеукраинский аграрный совет констатирует уменьшение растрат на прямую поддержку агропроизводителей в проекте бюджета на 2018 год. Читайте также: . . . .