11:58 30.10.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100177636:labazovych
Украина занимает 20-е место в мире по площади органических угодий - ВИДЕО
Украина занимает 20 место по площадям, отведенными под выращивание органичной продукции. Эксперты утверждают, что объемы производства могут значительно увеличены.
Гость студии — Денис Марчук, эксперт по аграрным вопросам — расскажет о том, какая ситуация на рынке безопасности продуктов,а также, решит ли проблему безопасности пищевых продуктов на полках магазинов, внедрение в систему ХАСПП.
Американский фермер вырастил самую большую в мире морковку. Ее вес — 10 килограммов.