11:05 27.10.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Налоговые изменения: когда и как - ВИДЕО

В украинской налоговой системе – очередные изменения. В этот раз, новшества касаются бухгалтерского учёта и финансовой отчётности. Соответствующий закон, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом. 

Налоговые изменения: когда и как - ВИДЕО

Таким образом, надеются привести украинское налоговое законодательство к стандартам Евросоюза. Изменения будут действовать уже с 1 января.

Гость студии – Ольга Богданова, эксперт по вопросам налогообложения, член общественных советов при Министерстве финансов, фискальной службе Украины, Министерстве экономического развития и торговли, а также, при налоговом комитете Верховной рады. С ней мы поговорим о том, что именно меняется и как эти новшества повлияют на бизнес.


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