Налоговые изменения: когда и как - ВИДЕО

Таким образом, надеются привести украинское налоговое законодательство к стандартам Евросоюза. Изменения будут действовать уже с 1 января.

Гость студии – Ольга Богданова, эксперт по вопросам налогообложения, член общественных советов при Министерстве финансов, фискальной службе Украины, Министерстве экономического развития и торговли, а также, при налоговом комитете Верховной рады. С ней мы поговорим о том, что именно меняется и как эти новшества повлияют на бизнес.