11:05 27.10.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100177426:labazovych
Налоговые изменения: когда и как - ВИДЕО
В украинской налоговой системе – очередные изменения. В этот раз, новшества касаются бухгалтерского учёта и финансовой отчётности. Соответствующий закон, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом.
Таким образом, надеются привести украинское налоговое законодательство к стандартам Евросоюза. Изменения будут действовать уже с 1 января.
Гость студии – Ольга Богданова, эксперт по вопросам налогообложения, член общественных советов при Министерстве финансов, фискальной службе Украины, Министерстве экономического развития и торговли, а также, при налоговом комитете Верховной рады. С ней мы поговорим о том, что именно меняется и как эти новшества повлияют на бизнес.
Украинской экономике прогнозируют в этом году рост ВВП в 2% и плюс 3% в 2018 году. По уверению чиновников, кризис преодолен. Экономические же эксперты такого оптимизма не разделяют. Говорят, что ожидаемый рост ничтожен, и чтобы подняться, его мало.