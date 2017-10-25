13:58 25.10.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100177242:labazovych
Выращивания крупного рогатого скота в фермерском хозяйстве "Свитанок" - ВИДЕО
В прошлой программе Агробизнес посетил фермерство Волица, что на Хмельниччине. Сегодня же, как и обещали расскажем о втором пункте назначения в Хмельницкой области — общество "Свитанок".
Примечательно, что фермерское хозяйство "Свитанок" (село Малый Правутин) занимается разведением и выращиванием крупного рогатого скота(560 голов),выращиванием зерновых и технических культур, а также производит корма. В обработке хозяйства — 911 гектаров земли.
Анонс:
Выставка «Агро-2017» на ВДНХ. Агробизнес узнал, чем удивили и что предложили сельскохозяйственные производители. Разнообразная техника, несметное количество разных животных и много разных инновационных идей были представлены на выставке.
Кроме того, французский производитель сельскохозяйственной техники КУН стал лидером по количеству техники, так как представил полный сезонный комплекс агромашин.