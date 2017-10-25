13:58 25.10.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Выращивания крупного рогатого скота в фермерском хозяйстве "Свитанок" - ВИДЕО

В прошлой программе Агробизнес посетил фермерство Волица, что на Хмельниччине. Сегодня же, как и обещали расскажем о втором пункте назначения в Хмельницкой области — общество "Свитанок".

Выращивания крупного рогатого скота в фермерском хозяйстве

Примечательно, что фермерское хозяйство "Свитанок" (село Малый Правутин) занимается разведением и выращиванием крупного рогатого скота(560 голов),выращиванием зерновых и технических культур, а также производит корма. В обработке хозяйства — 911 гектаров земли.


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