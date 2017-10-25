13:17 25.10.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100177234:labazovych
Украинской экономике прогнозируют в этом году рост ВВП в 2% - ВИДЕО
Украинской экономике прогнозируют в этом году рост ВВП в 2% и плюс 3% в 2018 году. По уверению чиновников, кризис преодолен. Экономические же эксперты такого оптимизма не разделяют. Говорят, что ожидаемый рост ничтожен, и чтобы подняться, его мало.
Попутно предупреждают: главные вызовы еще впереди.
Между тем, "рядовые украинцы" ухудшают свои ожидания относительно курса гривны, опасаясь ее обвала и, чтобы обезопасить собственные деньги, стремятся делать крупные покупки. В то же время, свое текущее материальное состояние, соотечественники стали оценивать лучше.
По результатам недавнего исследования компании GFK — UKRAINE — "Потребительские настроения украинцев", ожидания относительно доходов в будущем ухудшаются.
Об этом и не только говорим с гостем студии – Александр Охрименко, президентом Украинского аналитического центра.