Условия для малого и среднего предпринимательства в Украине улучшились - ВИДЕО

Что отражается, в том числе и в инвестициях. Между тем, нынешнее послабление может закончиться, и уже скоро.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, мораторий на проверки в бизнесе планируют отменить. Вместо этого обещают реформировать систему контроля. В частности, со следующего года должен заработать интегрированная база проверок. То есть, предприниматели точно будут знать — кто, когда и для чего планирует прийти с ревизией. А потом смогут увидеть результат проверки в сети интернет. На данный момент — эта информация закрыта.

Гость студии – Владимир Щелкунов, президент Украинского Национального комитета Международной торговой палаты, председатель общественного совета при Министерстве иностранных дел. С ним поговорим об условиях для бизнеса — те, которые имеем сейчас что может измениться после возвращения массовых проверок.