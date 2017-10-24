12:19 24.10.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100177098:labazovych
Условия для малого и среднего предпринимательства в Украине улучшились - ВИДЕО
По результатам очередного исследования международного проекта USAID, за год, мы поднялись на 5 позиций. Однако радоваться рано, ибо в целом — бизнес-климат остается неблагоприятный.
Что отражается, в том числе и в инвестициях. Между тем, нынешнее послабление может закончиться, и уже скоро.
По словам заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, мораторий на проверки в бизнесе планируют отменить. Вместо этого обещают реформировать систему контроля. В частности, со следующего года должен заработать интегрированная база проверок. То есть, предприниматели точно будут знать — кто, когда и для чего планирует прийти с ревизией. А потом смогут увидеть результат проверки в сети интернет. На данный момент — эта информация закрыта.
Гость студии – Владимир Щелкунов, президент Украинского Национального комитета Международной торговой палаты, председатель общественного совета при Министерстве иностранных дел. С ним поговорим об условиях для бизнеса — те, которые имеем сейчас что может измениться после возвращения массовых проверок.
Инвестиционный климат в Украине – стремительно ухудшается.
Общее количество капиталовложений в нашу страну за первое полугодие сократилось почти вдвое – в сравнении с аналогичным показателем 2016 — го. А основным инвестором по-прежнему остаются трудовые мигранты.
Гость студии – Виктор Суслов, заслуженным экономистом Украины. В 1997 – 1998 годах он был министром экономики, сейчас независимый финансовый эксперт.
Тем временем, в Украине – продолжают надеяться на очередной транш от Международного валютного фонда. И – ждут приезда первого заместителя главы МВФ Дэвида Липтона. Официальный визит – планируется на следующей неделе.
С 1 сентября Ассоциация между Украиной и Европейским Союзом вступила в силу уже окончательно и в полном объеме. В связи с этим, перед нашим государством открывается больше возможностей, но воспользуемся ли мы.