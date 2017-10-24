12:19 24.10.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Условия для малого и среднего предпринимательства в Украине улучшились - ВИДЕО

По результатам очередного исследования международного проекта USAID, за год, мы поднялись на 5 позиций. Однако радоваться рано, ибо в целом — бизнес-климат остается неблагоприятный. 

Условия для малого и среднего предпринимательства в Украине улучшились - ВИДЕО

Что отражается, в том числе и в инвестициях. Между тем, нынешнее послабление может закончиться, и уже скоро.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, мораторий на проверки в бизнесе планируют отменить. Вместо этого обещают реформировать систему контроля. В частности, со следующего года должен заработать интегрированная база проверок. То есть, предприниматели точно будут знать — кто, когда и для чего планирует прийти с ревизией. А потом смогут увидеть результат проверки в сети интернет. На данный момент — эта информация закрыта.

Гость студии – Владимир Щелкунов, президент Украинского Национального комитета Международной торговой палаты, председатель общественного совета при Министерстве иностранных дел. С ним поговорим об условиях для бизнеса — те, которые имеем сейчас что может измениться после возвращения массовых проверок.


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