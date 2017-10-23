16:00 23.10.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
100177018:labazovych

ОгоЯкіЛюди: прес-конференція та концерт MONATIK, благодійна виставка краси

Феерическое шоу от любимца публики. В Киеве прошел масштабный концерт Vitamin D от MONATIK. 

ОгоЯкіЛюди: прес-конференція та концерт MONATIK, благодійна виставка краси

Буря эмоций, восторга, много любимых хитов, разворот к публике на 360 градусов, шоу, которое запомнится надолго в сердце каждого, кто был там. Откуда черпает энергию исполнитель, какую песню Монатики селебритис слушают чаще всего, и что необходимо есть, чтобы отыграть столь масштабный концерт — узнавала наша ведущая.

Уникальная услуга по омоложению. В Киеве прошла прошла благотворительная выставка косметических услуг. В чем уникальность аппарат по омоложению, готовы ли известные личности пройти процедуру по омоложению ради помощи детям, сколько женщина может потратить на себя, чтобы быть красивой — об этом и не только в ОгоЯкіЛюди: прес-конференція та концерт MONATIK, благодійна виставка краси.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив