16:00 23.10.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100177018:labazovych
ОгоЯкіЛюди: прес-конференція та концерт MONATIK, благодійна виставка краси
Феерическое шоу от любимца публики. В Киеве прошел масштабный концерт Vitamin D от MONATIK.
Буря эмоций, восторга, много любимых хитов, разворот к публике на 360 градусов, шоу, которое запомнится надолго в сердце каждого, кто был там. Откуда черпает энергию исполнитель, какую песню Монатики селебритис слушают чаще всего, и что необходимо есть, чтобы отыграть столь масштабный концерт — узнавала наша ведущая.
Уникальная услуга по омоложению. В Киеве прошла прошла благотворительная выставка косметических услуг. В чем уникальность аппарат по омоложению, готовы ли известные личности пройти процедуру по омоложению ради помощи детям, сколько женщина может потратить на себя, чтобы быть красивой — об этом и не только в ОгоЯкіЛюди: прес-конференція та концерт MONATIK, благодійна виставка краси.
Как попасть в украинский шоу-бизнес и какова формула успеха, чтобы удержаться на плаву в жестокой борьбе звезд за популярность? Подробности ОгоЯкіЛюди узнавали на презентации клипа исполнительницы NIKA.
Сегодня, 19 октября, в киевском Дворце спорта прошла пресс-конференция на Live Show MONATIK "Vitamin D". Так, артист года по версии M1 Music Awardas MONATIK поделился с представителями СМИ подробностями завтрашнего самого большого сольного концерта.