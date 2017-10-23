ОгоЯкіЛюди: прес-конференція та концерт MONATIK, благодійна виставка краси

Буря эмоций, восторга, много любимых хитов, разворот к публике на 360 градусов, шоу, которое запомнится надолго в сердце каждого, кто был там. Откуда черпает энергию исполнитель, какую песню Монатики селебритис слушают чаще всего, и что необходимо есть, чтобы отыграть столь масштабный концерт — узнавала наша ведущая.

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