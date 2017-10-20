13:50 20.10.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100176787:labazovych
"Газовые" переговоры в Вашингтоне провалились - ВИДЕО
Денег не будет. По крайней мере, пока. Напомним, Украина предлагала Международному валютному фонду новый вариант принципов ценообразования. Однако, он, как оказалось, категорически против.
"Резких заявлений" в правительстве сейчас не делают. Впрочем, и требование МВФоб изменении цены на газ выполнять не спешат. Как минимум, до 1 апреля. Это, а также, неисполнение Украиной еще нескольких условий, не дает оснований ждать следующего кредита, по крайней мере, до следующей весны.
Гость студии — Сергей Грищенко, экс-заместитель министра промышленной политики Украины. С ним мы поговорим об украинской металлургической отрасли и её перспективах в случае повышения тарифов на железнодорожные грузоперевозки, что планируют внедрить уже с 1 октября.
Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что украинская сторона ведет переговоры с Международным валютным фондом относительно формулы расчета цены на газ для внутренних потребителей. Такое заявление министр сообщил на брифинге в Вашингтоне.