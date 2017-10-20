13:50 20.10.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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"Газовые" переговоры в Вашингтоне провалились - ВИДЕО

Денег не будет. По крайней мере, пока. Напомним, Украина предлагала Международному валютному фонду новый вариант принципов ценообразования. Однако, он, как оказалось, категорически против.
 

"Резких заявлений" в правительстве сейчас не делают. Впрочем, и требование МВФ об изменении цены на газ выполнять не спешат. Как минимум, до 1 апреля. Это, а также, неисполнение Украиной еще нескольких условий, не дает оснований ждать следующего кредита, по крайней мере, до следующей весны.

Гость студии – Михаил Стрельников, эксперт по финансовым вопросам, руководитель Конгресса потребителей банковских услуг.


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