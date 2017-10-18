14:00 18.10.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100176573:labazovych
Условия для предприятия улучшились, но радоваться рано - ВИДЕО
Результаты очередного исследования международного проекта USAID свидетельствуют о том, что условия для малого и среднего предпринимательства в Украине улучшились. За год мы поднялись на пять позиций.
Однако, радоваться рано, так как, в целом — наш бизнес-климат остается неблагоприятный. И хотя на малый и средний бизнес приходится более 50% украинского ВВП, предприниматели не чувствуют себя движущей силой экономики.
Гость студии – Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса, заместитель председателя Национального банка Украины(2005-2009 гг.) – расскажет об особенностях украинского предпринимательства и его ближайших перспективах.