Условия для предприятия улучшились, но радоваться рано - ВИДЕО

Однако, радоваться рано, так как, в целом — наш бизнес-климат остается неблагоприятный. И хотя на малый и средний бизнес приходится более 50% украинского ВВП, предприниматели не чувствуют себя движущей силой экономики.

Гость студии – Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса, заместитель председателя Национального банка Украины(2005-2009 гг.) – расскажет об особенностях украинского предпринимательства и его ближайших перспективах.