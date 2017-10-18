14:00 18.10.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Условия для предприятия улучшились, но радоваться рано - ВИДЕО

Результаты очередного исследования международного проекта USAID свидетельствуют о том, что условия для малого и среднего предпринимательства в Украине улучшились. За год мы поднялись на пять позиций.

Условия для предприятия улучшились, но радоваться рано - ВИДЕО

Однако, радоваться рано, так как, в целом — наш бизнес-климат остается неблагоприятный. И хотя на малый и средний бизнес приходится более 50% украинского ВВП, предприниматели не чувствуют себя движущей силой экономики.

Гость студии – Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса, заместитель председателя Национального банка Украины(2005-2009 гг.) – расскажет об особенностях украинского предпринимательства и его ближайших перспективах.


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