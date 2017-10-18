12:36 18.10.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Цены на продукты выросли на 19% - ВИДЕО

Инфляция в сентябре значительно превысила прогнозы украинских экономистов. Наиболее ощутимо подорожали продукты питания.

Цены на продукты выросли на 19% - ВИДЕО

В годовом измерении, цены выросли на 19%. Эксперты считают, что одной из причин является неожиданный скачок цен на яйца (+31% месяц к месяцу и +37% год к году), а также продолжающееся подорожание мяса. В сентябре цены выросли на 3,5%, а в сравнении с прошлым годом – почти на треть. Правда, некоторые позиции (в частности, фрукты и овощи) – подешевели. Однако, сезонное падение цен , было умеренным и привело к существенному подорожанию этих продуктов в годовом выражении.

Гость студии – Алексей Дорошенко, генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей. С ним мы поговорим о том, почему дорожают продукты питания и чего ожидать в ближайшей перспективе.


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