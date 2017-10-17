11:37 17.10.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Борьба с Африканской чумой свиней набирает обороты - ВИДЕО

Государственная программа по финансированию Госпотребслужбы, в частности, борьба с Африканской чумой свиней будет увеличена в два раза.

Борьба с Африканской чумой свиней набирает обороты - ВИДЕО

Гость студии — Евгений Падченко — директор по проектах компании инициатора создания учебного проекта — расскажет, сколько агрономов готовят украинские профильные ВУЗы и достаточное ли их количество, а также, какова ихняя квалификация.

В виноградниках в Португалии, ученые испытывают нового робота, который должен вывести продуктивность работы на новый уровень.


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