11:37 17.10.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100176424:labazovych
Борьба с Африканской чумой свиней набирает обороты - ВИДЕО
Государственная программа по финансированию Госпотребслужбы, в частности, борьба с Африканской чумой свиней будет увеличена в два раза.
Гость студии — Евгений Падченко — директор по проектах компании инициатора создания учебного проекта — расскажет, сколько агрономов готовят украинские профильные ВУЗы и достаточное ли их количество, а также, какова ихняя квалификация.
В виноградниках в Португалии, ученые испытывают нового робота, который должен вывести продуктивность работы на новый уровень.