Борьба с Африканской чумой свиней набирает обороты - ВИДЕО

Гость студии — Евгений Падченко — директор по проектах компании инициатора создания учебного проекта — расскажет, сколько агрономов готовят украинские профильные ВУЗы и достаточное ли их количество, а также, какова ихняя квалификация.

В виноградниках в Португалии, ученые испытывают нового робота, который должен вывести продуктивность работы на новый уровень.