12:50 09.10.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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ОгоЯкіЛюди: Открытие сезона в театре оперетты и презентация новой украинской соцсети

Открытие нового сезона в Киевском академическом театре оперетты. Чем будет удивлять классическое искусство, что ожидать украинскому зрителю, существует ли поддержка со стороны государства? 

ОгоЯкіЛюди: Открытие сезона в театре оперетты и презентация новой украинской соцсети

Обо всем этом, экслюзивно с открытия нового сезона театра оперетты.

В Киеве прошло открытие новой украинской социальной сети. Обо всех её плюсах и минусах и стоит ли в ней регистрироваться — подробно в ОгоЯкіЛюди.


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