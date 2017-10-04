10:39 04.10.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Экономическая свобода: Украина в аутсайдерах

149 место из ста пятидесяти девяти. Украина оказалась среди стран с наименьшей экономической свободой, ухудшив свой предыдущий результат на 6 позиций. 

Экономическая свобода: Украина в аутсайдерах

В аутсайдеры нас определил Институт Фрейзера, по итогам своего ежегодного исследования "Экономическая свобода в мире".

Наши ближайшие соседи в этом рейтинге – Иран и Ангола. В первой тройке — Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия. А хуже всего с экономической свободой в Венесуэле.

Гость студии – Олег Журавлёв, экономический эксперт. С ним мы поговорим о том, как улучшить наши показатели и чего ожидать в следующем году.


 
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