Экономическая свобода: Украина в аутсайдерах

В аутсайдеры нас определил Институт Фрейзера, по итогам своего ежегодного исследования "Экономическая свобода в мире".

Наши ближайшие соседи в этом рейтинге – Иран и Ангола. В первой тройке — Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия. А хуже всего с экономической свободой в Венесуэле.

Гость студии – Олег Журавлёв, экономический эксперт. С ним мы поговорим о том, как улучшить наши показатели и чего ожидать в следующем году.