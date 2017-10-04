Экономическая свобода: Украина в аутсайдерах

149 место из ста пятидесяти девяти. Украина оказалась среди стран с наименьшей экономической свободой, ухудшив свой предыдущий результат на 6 позиций.
В аутсайдеры нас определил Институт Фрейзера, по итогам своего ежегодного исследования "Экономическая свобода в мире".
Наши ближайшие соседи в этом рейтинге – Иран и Ангола. В первой тройке — Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия. А хуже всего с экономической свободой в Венесуэле.
Гость студии – Олег Журавлёв, экономический эксперт. С ним мы поговорим о том, как улучшить наши показатели и чего ожидать в следующем году.