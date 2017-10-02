14:50 02.10.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100175201:labazovych
ОгоЯкiЛюди: турнiр зi змiшаних єдиноборств WWFC та Stella International Beauty Awards-2017
Восьмой межународный чемпионат по смешанным единоборствам. За титул чемпиона будут бороться и украинские бойцы.
За кого больше всего переживал зал, сколько народу собрал Дворец спорта в этом году, кто одержал победу и эксклюзивное интервью с чемпионом — подробно смотрите в свежем выпуске ОгоЯкихЛюдей.
Stella International Beauty Awards-2017. Лучшие мастера по красоте собрались на престижном мероприятии, чтобы определить кто же лучшим из лучшим.
Чем отличается отечественная косметика от зарубежной, по каким критериям определяется красота девушки, как современные мужчины выбирают для себя косметику — об этом и не только, ОгоЯкiЛюди узнавали лично.
Рост ВВП на 3%, а инфляция на уровне семи. Доходы должны увеличиться на 15%, минимальная зарплата на 500 гривен. Кроме этого, возрастут расходы на здравоохранение, образование, культуру и оборону. Также на 37% больше планируют выделить на строительство и ремонт дорог.