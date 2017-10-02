ОгоЯкiЛюди: турнiр зi змiшаних єдиноборств WWFC та Stella International Beauty Awards-2017

За кого больше всего переживал зал, сколько народу собрал Дворец спорта в этом году, кто одержал победу и эксклюзивное интервью с чемпионом — подробно смотрите в свежем выпуске ОгоЯкихЛюдей.

Stella International Beauty Awards-2017. Лучшие мастера по красоте собрались на престижном мероприятии, чтобы определить кто же лучшим из лучшим.

Чем отличается отечественная косметика от зарубежной, по каким критериям определяется красота девушки, как современные мужчины выбирают для себя косметику — об этом и не только, ОгоЯкiЛюди узнавали лично.