05:00 30.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Туристические перспективы в Украине - ВИДЕО

10% от ВВП составляет туристический сектор во многих странах мира, и Украине нужно к этому стремиться. 

Туристические перспективы в Украине - ВИДЕО

Более того: в правительстве убеждены, что таких показателей – мы сможем достичь довольно быстро. Ну а пока на туризм в украинском ВВП приходится всего 2%, а в рейтинге туристической привлекательности, по версии экспертов Всемирного экономического форума в Давосе, наша страна занимает 88-е место из 136-ти.

Гость студии – Виктор Зинченко, вице-президент Всеукраинской ассоциации туроператоров, директор туристической фирмы "Спутник".


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