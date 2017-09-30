Туристические перспективы в Украине - ВИДЕО

Более того: в правительстве убеждены, что таких показателей – мы сможем достичь довольно быстро. Ну а пока на туризм в украинском ВВП приходится всего 2%, а в рейтинге туристической привлекательности, по версии экспертов Всемирного экономического форума в Давосе, наша страна занимает 88-е место из 136-ти.

Гость студии – Виктор Зинченко, вице-президент Всеукраинской ассоциации туроператоров, директор туристической фирмы "Спутник".