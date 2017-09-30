02:00 30.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
100175040:labazovych

Open Case с Натальей Церковниковой за 28 сентября - ВИДЕО

Открывается кейс Агро и говорим о рынке семян кукурузы. Партнер выпуска — Лимагрейн УКраина.

Open Case с Натальей Церковниковой за 28 сентября - ВИДЕО

Гость студии — Виктор Карбивский, генеральный директор ООО Лимагрейн Украина.
О селекции гибридов кукурузы, об инвестициях в научные разработки, о гибридах, которые выбирают украинские аграрии, об изменении климатической и аграрной карты — обо всем этом в новом выпуске Open Case с Натальей Церковниковой.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив