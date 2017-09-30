Open Case с Натальей Церковниковой за 28 сентября - ВИДЕО

Гость студии — Виктор Карбивский, генеральный директор ООО Лимагрейн Украина.

О селекции гибридов кукурузы, об инвестициях в научные разработки, о гибридах, которые выбирают украинские аграрии, об изменении климатической и аграрной карты — обо всем этом в новом выпуске Open Case с Натальей Церковниковой.