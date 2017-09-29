11:50 29.09.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100175002:labazovych
100 дней безвиза: влияние на рынок труда - ВИДЕО
Ажиотаж вокруг биометрических паспортов, очереди на границах и 236 тысяч счастливчиков, которые уже ощутили преимущества Европы без границ. Таковы результаты первых ста дней безвизового режима для Украины.
Гость студии – Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.
С ним мы поговорим о том, как легализовать процесс трудоустройства за рубежом и как безвизовый режим сказался на рынке труда – нашем и иностранном.
Гость студии — Сергей Грищенко, экс-заместитель министра промышленной политики Украины. С ним мы поговорим об украинской металлургической отрасли и её перспективах в случае повышения тарифов на железнодорожные грузоперевозки, что планируют внедрить уже с 1 октября.