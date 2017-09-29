100 дней безвиза: влияние на рынок труда - ВИДЕО

Рост тарифов на перевозку ударит по металлургии - ВИДЕО Гость студии — Сергей Грищенко, экс-заместитель министра промышленной политики Украины. С ним мы поговорим об украинской металлургической отрасли и её перспективах в случае повышения тарифов на железнодорожные грузоперевозки, что планируют внедрить уже с 1 октября.

Уже почти 13 тысяч украинцев без виз пересекли границу со странами ЕС По состоянию на 17 июня от начала введения безвизового режима с Европейским Союзом со странами ЕС пересекло более 365 тысяч граждан Украины.