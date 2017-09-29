11:50 29.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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100 дней безвиза: влияние на рынок труда - ВИДЕО

Ажиотаж вокруг биометрических паспортов, очереди на границах и 236 тысяч счастливчиков, которые уже ощутили преимущества Европы без границ. Таковы результаты первых ста дней безвизового режима для Украины.

100 дней безвиза: влияние на рынок труда - ВИДЕО

Гость студии – Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

С ним мы поговорим о том, как легализовать процесс трудоустройства за рубежом и как безвизовый режим сказался на рынке труда – нашем и иностранном.


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