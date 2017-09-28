Агробизнес на AgroExpo-2017 - ВИДЕО

Площадь мероприятия — 100 тысяч квадратных метров.

Место проведение — Кропивницкий.

Здесь разместилось 585 компаний. В первую очередь, это производители сельскохозяйственной техники. И конечно же, здесь присутствует французский производитель — КУН. Подробности с масштабного мероприятия — в специальном выпуске Агробизнеса.