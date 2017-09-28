03:00 28.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Агробизнес на AgroExpo-2017 - ВИДЕО

Агробизнес на AgroExpo-2017. Уже по старой доброй традиции, здесь собрались ведущие компании аграрного бизнеса.

Агробизнес на AgroExpo-2017 - ВИДЕО

Площадь мероприятия — 100 тысяч квадратных метров.
Место проведение — Кропивницкий.
Здесь разместилось 585 компаний. В первую очередь, это производители сельскохозяйственной техники. И конечно же, здесь присутствует французский производитель — КУН. Подробности с масштабного мероприятия — в специальном выпуске Агробизнеса.


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