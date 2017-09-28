03:00 28.09.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100174835:labazovych
Агробизнес на AgroExpo-2017 - ВИДЕО
Агробизнес на AgroExpo-2017. Уже по старой доброй традиции, здесь собрались ведущие компании аграрного бизнеса.
Площадь мероприятия — 100 тысяч квадратных метров.
Место проведение — Кропивницкий.
Здесь разместилось 585 компаний. В первую очередь, это производители сельскохозяйственной техники. И конечно же, здесь присутствует французский производитель — КУН. Подробности с масштабного мероприятия — в специальном выпуске Агробизнеса.