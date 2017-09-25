НБУ либерализировал валютное законодательство для физических лиц

Есть возможность инвестировать в недвижимость без индивидуальной лицензии НБУ, торговать на иностранных биржах, и вообще, свободно распоряжаться средствами, находящимися за пределами Украины.

Гость студии – Галина Хоменко, директор налогово-юридического отдела группы "People Advisory Servicec), руководитель подразделения по оказанию услуг частным клиентам международной аудиторско-консалтинговой компании "EY в Украине". С ней мы говорим о первых результатах и возможных последствиях валютной либерализации.