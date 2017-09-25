НБУ либерализировал валютное законодательство для физических лиц

Гость студии – Галина Хоменко, директор налогово-юридического отдела группы "People Advisory Servicec), руководитель подразделения по оказанию услуг частным клиентам международной аудиторско-консалтинговой компании "EY в Украине". С ней мы говорим о первых результатах и возможных последствиях валютной либерализации.
Рост ВВП на 3%, а инфляция на уровне семи. Доходы должны увеличиться на 15%, минимальная зарплата на 500 гривен. Кроме этого, возрастут расходы на здравоохранение, образование, культуру и оборону. Также на 37% больше планируют выделить на строительство и ремонт дорог.