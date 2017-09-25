16:15 25.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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НБУ либерализировал валютное законодательство для физических лиц

Национальный банк Украины либерализировал валютное законодательство для физических лиц. В частности, украинцам позволили легально открывать банковские счета за рубежом. 

НБУ либерализировал валютное законодательство для физических лиц

Есть возможность инвестировать в недвижимость без индивидуальной лицензии НБУ, торговать на иностранных биржах, и вообще, свободно распоряжаться средствами, находящимися за пределами Украины.

Гость студии – Галина Хоменко, директор налогово-юридического отдела группы "People Advisory Servicec), руководитель подразделения по оказанию услуг частным клиентам международной аудиторско-консалтинговой компании "EY в Украине". С ней мы говорим о первых результатах и возможных последствиях валютной либерализации.


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