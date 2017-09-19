12:05 19.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Кабмин презентовал проект государственного бюджета на следующий год - ВИДЕО

Рост ВВП на 3%, а инфляция на уровне семи. Доходы должны увеличиться на 15%, минимальная зарплата на 500 гривен. Кроме этого, возрастут расходы на здравоохранение, образование, культуру и оборону. Также на 37% больше планируют выделить на строительство и ремонт дорог.

Кабмин презентовал проект государственного бюджета на следующий год - ВИДЕО

При этом, Кабинет министров Украины презентовал проект государственного бюджета на следующий год.

Гость студии – Всеволод Степанюк, эксперт по вопросам экономики. С ним мы поговорим о преимуществах и недостатках будущего государственного сметы, а главное о том, насколько он реалистичен и насколько может измениться на момент бюджетного голосования.


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