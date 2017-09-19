Кабмин презентовал проект государственного бюджета на следующий год - ВИДЕО

При этом, Кабинет министров Украины презентовал проект государственного бюджета на следующий год.

Гость студии – Всеволод Степанюк, эксперт по вопросам экономики. С ним мы поговорим о преимуществах и недостатках будущего государственного сметы, а главное о том, насколько он реалистичен и насколько может измениться на момент бюджетного голосования.