12:05 19.09.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100174100:labazovych
Кабмин презентовал проект государственного бюджета на следующий год - ВИДЕО
Рост ВВП на 3%, а инфляция на уровне семи. Доходы должны увеличиться на 15%, минимальная зарплата на 500 гривен. Кроме этого, возрастут расходы на здравоохранение, образование, культуру и оборону. Также на 37% больше планируют выделить на строительство и ремонт дорог.
При этом, Кабинет министров Украины презентовал проект государственного бюджета на следующий год.
Гость студии – Всеволод Степанюк, эксперт по вопросам экономики. С ним мы поговорим о преимуществах и недостатках будущего государственного сметы, а главное о том, насколько он реалистичен и насколько может измениться на момент бюджетного голосования.