13:50 18.09.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100174006:labazovych
ОгоЯкіЛюди: Концерт итальянского метра Zucchero и презентация клипа от группы Мачете
Новый сезон и новые ведущие. Знакомьтесь, Юлия Рыбчук и Эдуард Глёза. ОгоЯкіЛюди успели многое сделать на этой неделе: и посетить закрытую пресс-конференцию, посвященную новому клипу группы Мачете, и встретить в столице Украины легенду Zucchero и насладиться его концертом.
Мы узнавали, как написать хит, от которого мурашки по коже идут, какую музыку нужно слушать, чтобы стать настоящим байкером, и эксклюзивная информация от Zucchero про его загадочного Black Cat.
Вчера в киевском Дворце спорта в рамках мирового тура Chocabeck Tour 2012 состоялся концерт известного итальянского певца и композитора Zucchero. Песни Zucchero, которые он исполняет на итальянском, испанском и английском языках, навеяны блюзом, церковными песнопениями и роком. Его называют непредсказуемым и универсальным артистом, который с одинаковым успехом пишет и исполняет блюз, соул, баллады, рок-н-ролл и поп-музыку, фанк и даже диско.