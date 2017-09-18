ОгоЯкіЛюди: Концерт итальянского метра Zucchero и презентация клипа от группы Мачете

Мы узнавали, как написать хит, от которого мурашки по коже идут, какую музыку нужно слушать, чтобы стать настоящим байкером, и эксклюзивная информация от Zucchero про его загадочного Black Cat.

Более того узнайте ответ на довольно кропотливый вопрос о том, как угодить Богу и, одновременно, людям. Заинтриговали?Тогда смотрите новый выпуск ОгоЯкіЛюди: Концерт італійського метра Zucchero і презентація кліпу від гурту Мачете.