13:50 18.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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ОгоЯкіЛюди: Концерт итальянского метра Zucchero и презентация клипа от группы Мачете

Новый сезон и новые ведущие. Знакомьтесь, Юлия Рыбчук и Эдуард Глёза. ОгоЯкіЛюди успели многое сделать на этой неделе: и посетить закрытую пресс-конференцию, посвященную новому клипу группы Мачете, и встретить в столице Украины легенду Zucchero и насладиться его концертом.

ОгоЯкіЛюди: Концерт итальянского метра Zucchero и презентация клипа от группы Мачете

Мы узнавали, как написать хит, от которого мурашки по коже идут, какую музыку нужно слушать, чтобы стать настоящим байкером, и эксклюзивная информация от Zucchero про его загадочного Black Cat.

Более того узнайте ответ на довольно кропотливый вопрос о том, как угодить Богу и, одновременно, людям. Заинтриговали?Тогда смотрите новый выпуск ОгоЯкіЛюди: Концерт італійського метра Zucchero і презентація кліпу від гурту Мачете.


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