Рынок труда и система образования - ВИДЕО

А вот наименьшее число заявлений собрали атомная и гидроэнергетика, судостроение, деревообрабатывающие и мебельные технологии, а ещё, богословие и религиоведение.

Такую статистику приводят в Министерстве образования Украины. Точных цифр пока не называют. Зато отмечают, что число заявлений нужно соотносить с потребностями рынка труда.

Гость студии – Елена Гапич, директор консалтинговой компании в сфере управления персоналом «Right people management» — расскажет о том, насколько выбор сегодняшних первокурсников соответствует потребностям рынка труда – реальным и потенциальным.