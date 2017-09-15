05:00 15.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Рынок труда и система образования - ВИДЕО

Среди украинских первокурсников самыми популярными оказались такие специальности: филология, право, менеджмент, медицина, компьютерные науки и туризм. 

Рынок труда и система образования - ВИДЕО

А вот наименьшее число заявлений собрали атомная и гидроэнергетика, судостроение, деревообрабатывающие и мебельные технологии, а ещё, богословие и религиоведение.
Такую статистику приводят в Министерстве образования Украины. Точных цифр пока не называют. Зато отмечают, что число заявлений нужно соотносить с потребностями рынка труда.

Гость студии – Елена Гапич, директор консалтинговой компании в сфере управления персоналом «Right people management» — расскажет о том, насколько выбор сегодняшних первокурсников соответствует потребностям рынка труда – реальным и потенциальным.


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