05:00 15.09.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100173780:labazovych
Рынок труда и система образования - ВИДЕО
Среди украинских первокурсников самыми популярными оказались такие специальности: филология, право, менеджмент, медицина, компьютерные науки и туризм.
А вот наименьшее число заявлений собрали атомная и гидроэнергетика, судостроение, деревообрабатывающие и мебельные технологии, а ещё, богословие и религиоведение.
Такую статистику приводят в Министерстве образования Украины. Точных цифр пока не называют. Зато отмечают, что число заявлений нужно соотносить с потребностями рынка труда.
Гость студии – Елена Гапич, директор консалтинговой компании в сфере управления персоналом «Right people management» — расскажет о том, насколько выбор сегодняшних первокурсников соответствует потребностям рынка труда – реальным и потенциальным.